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Пентагон подтвердил, что США разрешили Киеву применять их оружие по РФ

Пентагон подтвердил, что США разрешили Киеву применять их оружие по РФ

Zuma\TASS Администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине наносить удары американским оружием по территории России в ходе контрбатарейной борьбы.

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Комментарии
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АндрейБорков
Ну вот и все, появилась ясность и понятность в роли США на УкРуине! США поставляют или могут поставить на УкРуину такие системы вооружения, что целями для них могут оказаться объекты на территории всей России, включая Южно-Курильск(о. Кунашир, Курильские острова, Гос.граница с Японией), Петропавловск-Камчатский, не говоря уже про Москву, Питер, Ижевск и Самару с Новосибирском! Формулировка Жоры Бидона &quot;... речь идет о целях, которые угрожают району Харькова...&quot; может и в США и Гей-Ропе и на самой УкРуине трактоваться как угодно! К примеру, разработка наступления на Харьков ведется в Генштабе ВС РФ, в городе-герое Москве, то есть эта цель на территории России угрожает Харькову, это слова Жоры Бидона! Или в Новосибирске на предприятии ОПК изготавливаются, скажем так, ракеты системы &quot;Пиз..ц хохлам&quot;, получается и Новосибирск угрожает Харькову. В Хабаровске, в Учебном Центре МО РФ готовят бойцов на пополнение в зону СВО, то есть и Хабаровск угрожает Харькову! Ну это ладно, этого решения Жоры Бидона ждали давно и для нас это не удивительно, вопрос в том, чем мы ответим на этот америкосовский беспредел. Если как всегда бормотанием, мутными заявлениями и жеванием соплей, то будет не удивительно когда УкРуина ударит по Краснодару, Москве, Волгограду, Архангельску.... Как бы опять не получилось РАСТОПТАННОЙ И ЗАКРАШЕНОЙ ОЧЕРЕДНОЙ &quot;КРАСНОЙ ЛИНИИ&quot;.
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