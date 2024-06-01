15+ работничков, которые потрудиться толком не успели, как убежали, сверкая пятками

Каждый из нас хотел бы найти работу мечты, чтобы получать от нее максимум удовольствия. Одним важна высокая зарплата, другие хотят свободный график, а третьи мечтают об удаленке, чтобы получать деньги и путешествовать в свое удовольствие.
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