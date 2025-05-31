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Царьград

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В июне 80% России ожидает устойчивую погоду: прогноз Гидрометцентра

В июне 80% России ожидает устойчивую погоду: прогноз Гидрометцентра

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в июне 80% территории страны ожидает температура, соответствующая средней норме.

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