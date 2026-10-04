Лешек Миллер требует от Украины отчет о потраченных миллиардах евро

Бывший премьер Польши Лешек Миллер заявил о необходимости получения детального финансового отчета от Киева за переданные миллиарды евро и военную технику.
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