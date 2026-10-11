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Татар-информ

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Вербов не смог сместить «Динамо»: как «Зенит» проиграл в полуфинале Кубка легенд

Вербов не смог сместить «Динамо»: как «Зенит» проиграл в полуфинале Кубка легенд

К полуфинальному матчу Кубка легенд москвичи и казанцы подходили в приподнятом настроении – и одни, и другие довольно буднично прошли групповой этап.

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