Great Wall начал продажи внедорожной версии Poer с новым дизелем

В Китае на автосалоне в Чэнду раскрыли прайс-лист пикапа в комплектации Off-Road. Доступно две версии за 179 или 189 тысяч юаней (25,2 или 26,6 тысячи долларов): у таких Great Wall Poer клиренс 23 сантиметра, заводской шноркель, специальные «грязевые» покрышки, добавлены распорки на кузове, неокрашенные пластиковые детали обвеса, а ходовая часть модернизирована.