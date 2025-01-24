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Офицер ВСУ Погибенко призвал окружённых в Великой Новосёлке сослуживцев сдаться

Попавший в плен к российским военным старший лейтенант 61-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Вячеслав Погибенко призвал оказавшихся в окружении в Великой Новосёлке в Донецкой Народной Республике бойцов 110-й бригады украинских формирований сдаваться.

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