В четырех городах Свердловской области благоустраивают общественные пространства

В Свердловской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются работы по благоустройству общественных территорий в городах Богданович, Камышлов, Краснотурьинск и Североуральск.
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