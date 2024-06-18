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Дипломат Ищенко: после саммита в Швейцарии интерес к плану России вырос

Дипломат Ищенко: после саммита в Швейцарии интерес к плану России вырос

После саммита в Швейцарии интерес к плану России по мирному урегулированию на Украине вырос. Об этом заявил украинский и российский политолог, бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко, передает РИА Новости.

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