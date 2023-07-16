Украину наотрез отказались принимать в НАТО в нынешнем статусе. Но эйфория по этому поводу преждевременна.
На пороге ядерной войны: Отказ принимать Украину в НАТО оказался прикрытием
Комментарии
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Марина Никулина
Да приняли уже! Хоть и неформально пока. А вы стебитесь дальше. Пока я вижу, что сначала смеются, потом молчат и находят другую причину для эйфории. А за Державу обидно...
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14 час.
Скиф Туран
На территории СССР и Европы, США многократно применяли и готовы применить тактические ядерные боеприпасы. Тактические ядерные боеприпасы МИНИнюк Это -чемодан ядерного устройство (также чемодан-нуклеозид , чемодан-бомба , рюкзак-нюк , мини-ядерное оружие , и карманный нюк ) является тактическим ядерным оружием , достаточно компактным для того, что он мог бы использовать чемодан в качестве способа его доставки. ПЕРВЫЙ РАЗ ядерный боеприпас МИНИ-нюк был применён ЦРУ на газопроводе Уренгой-Сургут-Челябинск в 1982 году. ВТОРОЙ РАЗ через семь лет после первого мининиюка 1982 года - В начале работы 1-ого Горбачёвского Съезда Народных Депутатов 5 июня 1989 года МИНИ-НЮК взорван , в момент встречи ДВУХ поездов с детьми следовавшими на отдых в Крым из Челябинска. ТРЕТИЙ РАЗ - Арзамасская железнодорожная катастрофа — взрыв при подходе к станции Арзамас-1 Горьковской железной дороги трех вагонов грузового поезда, следовавшего из Дзержинска в Казахстан, перевозивших гексоген для горных предприятий Казахстана. железнодорожном переезде 4 июня 1988 года. ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ была Югославия, где для геноцида славян были применёны боеприпасы с ядерным компонентом. ПЯТЫЙ РАЗ - взрыв «Северного потока». ШЕСТОЙ РАЗ - применили англосаксы боеприпасы с ядерным компонентом. В Ливии. СЕДЬМОЙ РАЗ-готовы передать Украине боеприпасы с ядерным компонентом для самоуничтожения украинцев и своей территории!
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12 час.
Гарий Щерба
Пока РОССИЯ НЕ НАЧНЕТ ,,УСТРАИВАТЬ ХОРОШУЮ и ВЕСЕЛУЮ ЖИЗНЬ,, ФАШИЗМНГТОНУ абсолютно по ВСЕМУ миру (как это делал СССР) , до тех пор и ДАЛЕЕ НЕ БУДУТ СЧИТАТЬСА с РОССИЕЙ...!!! Так как идёт просто ОТКРОВЕННАЯ БОЛТОВНЯ и какие то ПОСТОЯННЫЕ ,,ОЗАБОЧЕННОСТИ и НИЧЕГО НЕ ДЕЛАНИЯ ........
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11 час.
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