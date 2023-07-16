Скиф Туран

На территории СССР и Европы, США многократно применяли и готовы применить тактические ядерные боеприпасы. Тактические ядерные боеприпасы МИНИнюк Это -чемодан ядерного устройство (также чемодан-нуклеозид , чемодан-бомба , рюкзак-нюк , мини-ядерное оружие , и карманный нюк ) является тактическим ядерным оружием , достаточно компактным для того, что он мог бы использовать чемодан в качестве способа его доставки. ПЕРВЫЙ РАЗ ядерный боеприпас МИНИ-нюк был применён ЦРУ на газопроводе Уренгой-Сургут-Челябинск в 1982 году. ВТОРОЙ РАЗ через семь лет после первого мининиюка 1982 года - В начале работы 1-ого Горбачёвского Съезда Народных Депутатов 5 июня 1989 года МИНИ-НЮК взорван , в момент встречи ДВУХ поездов с детьми следовавшими на отдых в Крым из Челябинска. ТРЕТИЙ РАЗ - Арзамасская железнодорожная катастрофа — взрыв при подходе к станции Арзамас-1 Горьковской железной дороги трех вагонов грузового поезда, следовавшего из Дзержинска в Казахстан, перевозивших гексоген для горных предприятий Казахстана. железнодорожном переезде 4 июня 1988 года. ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ была Югославия, где для геноцида славян были применёны боеприпасы с ядерным компонентом. ПЯТЫЙ РАЗ - взрыв «Северного потока». ШЕСТОЙ РАЗ - применили англосаксы боеприпасы с ядерным компонентом. В Ливии. СЕДЬМОЙ РАЗ-готовы передать Украине боеприпасы с ядерным компонентом для самоуничтожения украинцев и своей территории!