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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кавазашвили назвал Акинфеева лучшим вратарем России: «Ни разу не позволил, чтобы у его защитника перехватили мяч и забили. Самоуверенность Сафонова возмущает»

Кавазашвили назвал Акинфеева лучшим вратарем России: «Ни разу не позволил, чтобы у его защитника перехватили мяч и забили. Самоуверенность Сафонова возмущает»

– Вратарь подбирается по нескольким критериям: он должен быть спокоен, всесторонне развит, и их должны учить квалифицированные вратарские тренеры.

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