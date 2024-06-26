С приходом на должность министра обороны Андрея Белоусова, во вверенном ему ведомстве продолжается наведение порядка жесткой рукой.
Белоусов взялся за военных медиков. В Минобороны полетела еще одна высокопоставленная голова
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Где у МО мобилизационный план на случай войны? Нет его.Выехали на добровольцах.Сбор по всей стране.Где у МО производство БПЛА дальнебойных? Энтузиазм любителей помог.Есть ли заказ МО АвиаКБ на разработку дальнобойных дронов?Американские Реперы ведут разведку и целеуказания для ВСУ.
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16 час.
Александр Денисов
За что не возьмись в МО, так ничего то и нет... Славно поворовали... от души...
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13 час.
алекс кузь
Такие новости вскрылись с угрозой войны, что день примирения с единой россией для населения становится счастьем.
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10 час.
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