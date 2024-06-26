Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    А вот чисто из любопытства. Или вредности?... ))) Как Вы полагаете, упомянутые 1000 (или 5000, как в заголовке?) влад...Около 5 тысяч тад...
  • Олег Самойлов
    Угу! Он был единственным, кто слышал эти слова от него за мгновение до героической смерти во время остановки последне...Кадровая революци...
  • Олег Самойлов
    Ну, да! Надо было войска сократить по причине НЕХВАТКИ личного состава, а командный состав  оставить! Солдат/матросов...Кадровая революци...

Белоусов взялся за военных медиков. В Минобороны полетела еще одна высокопоставленная голова

Белоусов взялся за военных медиков. В Минобороны полетела еще одна высокопоставленная голова

С приходом на должность министра обороны Андрея Белоусова, во вверенном ему ведомстве продолжается наведение порядка жесткой рукой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VG
Vasily Golov
Где у МО мобилизационный план на случай войны? Нет его.Выехали на добровольцах.Сбор по всей стране.Где у МО производство БПЛА дальнебойных? Энтузиазм любителей помог.Есть ли заказ МО АвиаКБ на разработку дальнобойных дронов?Американские Реперы ведут разведку и целеуказания для ВСУ.
Ответить
16 час.
Александр Денисов
За что не возьмись в МО, так ничего то и нет... Славно поворовали... от души...
Ответить
13 час.
алекс кузь
Такие новости вскрылись с угрозой войны, что день примирения с единой россией для населения становится счастьем.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх