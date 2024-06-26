Белоусов взялся за военных медиков. В Минобороны полетела еще одна высокопоставленная голова

VG Vasily Golov Где у МО мобилизационный план на случай войны? Нет его.Выехали на добровольцах.Сбор по всей стране.Где у МО производство БПЛА дальнебойных? Энтузиазм любителей помог.Есть ли заказ МО АвиаКБ на разработку дальнобойных дронов?Американские Реперы ведут разведку и целеуказания для ВСУ.

Александр Денисов За что не возьмись в МО, так ничего то и нет... Славно поворовали... от души...