«Война безвыходного дня»: каковы перспективы израильской наземной операции в Секторе Газа

Внезапный рейд палестинской группировки ХАМАС на сопредельные с Сектором Газа территории Израиля 7 октября и последующие события заполнили собой передовицы даже российской прессы, не говоря уж о западной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии