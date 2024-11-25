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42-летняя Светлана Лобода похвасталась фигурой на пляже

42-летняя Светлана Лобода похвасталась фигурой на пляже

Украинская певица Светлана Лобода похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,7 миллиона подписчиков.

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