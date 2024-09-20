Осенняя простуда: как защитить ребенка? Советы педиатра

Основой хорошего иммунитета являются витамины Осень – время частых простуд у детей. Как укрепить их иммунитет и защитить от вирусов? Врач-педиатр Клиники академика Ройтберга Марьям Сайфулина в материале «РИАМО» поделилась советами.
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