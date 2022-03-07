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Евросоюз рассмотрит введение дополнительных санкций против России

Евросоюз рассмотрит введение дополнительных санкций против России

Оргигинал публикации — Евросоюз рассмотрит введение дополнительных санкций против РоссииВ Евросоюзе допустили, что могут ввести новые дополнительные санкции против России из-за военной спецоперации в Украине, но пока не сообщили какие именно.

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