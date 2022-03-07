Евросоюз рассмотрит введение дополнительных санкций против России

Оргигинал публикации — Евросоюз рассмотрит введение дополнительных санкций против РоссииВ Евросоюзе допустили, что могут ввести новые дополнительные санкции против России из-за военной спецоперации в Украине, но пока не сообщили какие именно.
Оргигинал публикации — Евросоюз рассмотрит введение дополнительных санкций против РоссииВ Евросоюзе допустили, что могут ввести новые дополнительные санкции против России из-за военной спецоперации в Украине, но пока не сообщили какие именно.
Свежие комментарии