Сирийская армия расчехлила свои "Точки" и осуществляет пуски по тыловым объектам террористов в Идлибе.
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Сирийская армия расчехлила свои "Точки" и осуществляет пуски по тыловым объектам террористов в Идлибе.
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