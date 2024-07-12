Маск опроверг сообщения о том, что поручил SpaceX разработать проект марсианского города

Рендер марсианской базы SpaceX «Альфа» / © SpaceX По всей видимости, журналисты вдохновившись недавним заявлением Маска о том, что SpaceX будет колонизировать Марс, написали материал сославшись на множество разрозненных и высказанных в разное время предположений о колонизации Красной планеты, которыми генеральный директор SpaceX часто делится во время интервью.