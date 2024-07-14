14 июля по народному календарю отмечается день Кузьмы и Дамиана. На Руси в этот день устраивали шумные гулянья.
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14 июля по народному календарю отмечается день Кузьмы и Дамиана. На Руси в этот день устраивали шумные гулянья.