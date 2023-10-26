Мусульманский мир раскритиковал McDonald’s за поддержку армии Израиля

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's стала объектом острой критики и протестов в мусульманском мире после того, как ее израильский филиал объявил о предоставлении бесплатных обедов солдатам ЦАХАЛ и медицинским учреждениям, участвующим в борьбе с палестинскими радикалами.
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