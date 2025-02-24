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Трамп поздравил блок ХДС/ХСС с победой на выборах в Германии

Трамп поздравил блок ХДС/ХСС с победой на выборах в Германии

REUTERS/Craig Hudson Президент США Дональд Трамп поздравил блок консерваторов Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с победой на досрочных выборах в германский бундестаг.

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