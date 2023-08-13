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Тото Вольфф: «Мерседес» уже взял курс на подготовку к сезону-2024»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что команда переключилась на подготовку болида 2024 года.

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