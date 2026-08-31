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SPORT24.ru

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Агент Комличенко рассказал, когда форвард сможет вернуться на поле

Агент Комличенко рассказал, когда форвард сможет вернуться на поле

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Николая Комличенко, рассказал, когда игрок сможет вернуться на поле.

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