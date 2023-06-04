Нашествие шахидов: дроны ВСУ попытались атаковать Крым в ночь на 4 июня 2023 года Владислав ВислНочью 4 июня на полуостров Крым было направлено девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со взрывчаткой, рассказал глава Крыма, Сергей Аксенов, на которого ссылается «РИА Новости».