Нашествие шахидов: дроны ВСУ попытались атаковать Крым в ночь на 4 июня 2023 года Владислав ВислНочью 4 июня на полуостров Крым было направлено девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со взрывчаткой, рассказал глава Крыма, Сергей Аксенов, на которого ссылается «РИА Новости».
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