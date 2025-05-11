Включить полис ОСАГО в стоимость аренды электросамокатов предложили в Госдуме

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем письме к министру транспорта РФ Роману Старовойту предложил обязать компании, предоставляющие услуги аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ), включать полис ОСАГО в стоимость аренды электросамокатов.
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