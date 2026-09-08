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За рулем

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Почему короткие поездки сокращают жизнь мотора

Почему короткие поездки сокращают жизнь мотора

Постоянные пробки и рваный ритм движения воспринимаются водителями как щадящий режим для авто.    Однако эксперты, включая автомеханика Дениса Хромова, уверяют: именно такая эксплуатация постепенно убивает силовой агрегат, провоцируя накопление несгоревших остатков топлива на поршневой группе и клапанах.

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