Что такое сила воли и как ее развить?

Лев Борисович расскажет, как воспитать выдержку у ребенка и почему это важно. 123RF/legion-media.ruПсихологи объясняют силу воли как способность противостоять краткосрочным искушениям для достижения долгосрочных целей.
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