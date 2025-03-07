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«Военная хроника» рассказала о ночном обстреле энергетических объектов Украины

«Военная хроника» рассказала о ночном обстреле энергетических объектов Украины

«Военная хроника» рассказала о ночных ударах ВС России по украинским энергетическим объектам. «В ночь с 6 на 7 марта корабли ВМФ с «Калибрами» и стратегическая авиация России отстрелялись по целям на Украине.

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