«Военная хроника» рассказала о ночном обстреле энергетических объектов Украины

«Военная хроника» рассказала о ночных ударах ВС России по украинским энергетическим объектам. «В ночь с 6 на 7 марта корабли ВМФ с «Калибрами» и стратегическая авиация России отстрелялись по целям на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии