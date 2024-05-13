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Царьград

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Гигантский столб дыма в небо: ВСУ нанесли удар по Краснодону

Гигантский столб дыма в небо: ВСУ нанесли удар по Краснодону

Украинские формирования нанесли удар по Краснодону. Очевидцы сообщают, что в небе виден гигантский столб дыма.

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Юрий Зубрин
Ебаните в ответ по Львову!
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