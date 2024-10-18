Бастрыкин рассказал подробности убийства военкора Татарского в Петербурге

О работе взрывчатки следователи узнали, изучив устройство по частям Части бомбы, обнаруженные следователями, позволили установить способ приведения в действие взрывчатки, которой был убит военкор Владлен Татарский в кафе в Петербурге, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, в интервью KP.