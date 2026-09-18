Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим событием России

Игорь Руденя, полномочный представитель президента в СЗФО, заявил, что выборы, стартовавшие в России в пятницу, укрепят суверенитет страны.
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