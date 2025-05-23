Компания Hinge Health подорожала на 17%

Компания Hinge Health, специализирующаяся на цифровой физиотерапии, завершила первый день торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг по цене $37,56, что примерно на 17 % выше цены IPO в $32, установленной накануне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии