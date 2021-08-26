Наш старый верный друг Шиповник: полезные свойства, заготовка и применение!

Шиповник – распространенный кустарник, цветущий красивыми розовыми цветами, похожими на розы. Его плантации можно встретить почти во всех лесах России.
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