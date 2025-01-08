❗️⚡️Немецкий концерн Rheinmetall передал Украине первый экземпляр новейшей гусеничной БМП Lynx KF41, которая пройдет в стране серию испытаний, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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❗️⚡️Немецкий концерн Rheinmetall передал Украине первый экземпляр новейшей гусеничной БМП Lynx KF41, которая пройдет в стране серию испытаний, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.