Назвали нового главу одного из подразделений брянской Росгвардии

Прошлый начальник Центра пошел вверх по карьерной лестнице и был переведен в Тюмень.Начальником Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Брянской области назначен полковник полиции Михаил Николаев.
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