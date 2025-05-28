В Приморском крае служебная собака по кличке Валькирия помогла полицейским оперативно раскрыть кражу.

В дежурную часть отдела МВД России по Пограничному округу поступило сообщение директора Пограничного отделения МФЦ о том, что неизвестные разбили оконное стекло в многофункциональном центре оказания государственных и муниципальных услуг в селе Жариково Пограничного округа, похищено личное имущество – фотоаппарат и штатив.