Карлос Сайнс: «Те, кто в курсе событий в «Ф-1», знают, почему «Ред Булл» меня не пригласил»

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о том, как покидал «Феррари» в конце прошлого сезона. Испанец, выступавший с Максом Ферстаппеном за «Торо Россо» в 2015-2016 годах, не получил место в «Ред Булл» и был вынужден перейти в британский коллектив.