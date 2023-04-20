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Лук: польза и вред

Лук: польза и вред

Лук репчатый, в зависимости от сорта, имеет круглую, чуть вытянутую или сплющенную чешуйчатую луковицу, белого, фиолетового или золотистого цвета, верхняя оболочка сухая и ломкая, внутри мясистые, сочные чешуи белого или чуть розоватого цвета.

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