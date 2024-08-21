Как в Крыму отметят День Государственного флага России: афиша

22 августа Крым вместе со всей страной отметит День Государственного флага России. Запланированы патриотические акции, интеллектуальные викторины, флешмобы, концерты, мастер-классы и массовый спортивный рекорд.
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