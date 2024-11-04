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Тедеев о 2:0: «Акрон» создал раза в три больше моментов, чем «Крылья». Дзюба – мастер, проделал очень хорошую работу» 

— Победили абсолютно заслуженно. Создали, наверное, раза в три больше моментов, чем соперник. Могли забить еще больше мячей и закончить игру уже в первом тайме.

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