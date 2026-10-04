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Кухня и дом

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7 материалов, которые вытеснили стандартную отделку квартир к 2026 году

7 материалов, которые вытеснили стандартную отделку квартир к 2026 году

Ещё недавно, заходя в любую свежесданную квартиру, можно было с закрытыми глазами угадать, что увидишь внутри.

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