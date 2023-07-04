ВЭФ заявил, что к 2030 году мода полностью исчезнет - "все люди будут носить униформу" - и все люди станут веганами, нравится им это или нет - доклад

Вы это к "золотому миллиарду" обращаетесь? Я думаю, в России до всеобщего веганства не дойдёт (отдельные "отмороженные веганы у нас и сейчас имеются). Никто не сможет запретить в России шашлыки, пельмени и прочие отбивные с котлетами. Не для того мы к западу филейной частью поворачиваемся, чтобы от мяса отказываться.

Александр Симаков

Да никто на западе не будет полностью отказываться от животного белка. Просто в один прекрасный момент появится искусственный мясной продукт, который будет отвечать требованиям "нулевого уровня" и все дружно начнут жрать отбивные, напечатанные на принтере или выращенные в пробирке, котлеты из фекалий и прочие "шедевры западной кулинарии". Выбросы углерода от этого не уменьшатся, зато прибыль пойдёт тому, кому надо, а не фермерам, выращивающим скот. А сейчас идёт пока подготовка общественного мнения и отлаживание технологий. Если искусственное мясо изобретают, значит его нужно продавать. А заставить его есть можно только ЗАПРЕТИВ есть натуральное мясо! 😀