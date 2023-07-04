Неспешный разговор

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ВЭФ заявил, что к 2030 году мода полностью исчезнет - "все люди будут носить униформу" - и все люди станут веганами, нравится им это или нет - доклад

ВЭФ заявил, что к 2030 году мода полностью исчезнет - "все люди будут носить униформу" - и все люди станут веганами, нравится им это или нет - доклад

Topmember   К 2030 году вы не будете есть мясо и вам будет разрешено приобретать только три предмета новой одежды в год, говорится в докладе ВЭФ.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Ну и на какое время вы сможете закупить консервы?🤣🤣🤣
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21 час.
Александр Симаков
Вы это к &quot;золотому миллиарду&quot; обращаетесь? Я думаю, в России до всеобщего веганства не дойдёт (отдельные &quot;отмороженные веганы у нас и сейчас  имеются). Никто не сможет запретить в России шашлыки, пельмени и прочие отбивные с котлетами. Не для того мы к западу филейной частью поворачиваемся, чтобы от мяса отказываться.
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21 час.
Александр Симаков
Да никто на западе не будет полностью отказываться от животного  белка. Просто в один прекрасный момент появится искусственный мясной  продукт, который будет отвечать требованиям  &quot;нулевого уровня&quot; и все дружно начнут жрать отбивные, напечатанные на принтере или выращенные в пробирке,  котлеты из фекалий и прочие &quot;шедевры западной кулинарии&quot;. Выбросы углерода от этого не уменьшатся, зато прибыль пойдёт тому, кому надо, а не фермерам, выращивающим скот. А сейчас идёт пока подготовка общественного мнения и отлаживание технологий.  Если искусственное мясо изобретают, значит его нужно продавать. А заставить его есть можно только ЗАПРЕТИВ есть натуральное мясо! 😀
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21 час.

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