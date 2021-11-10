Остров Свободы смягчает антиковидные требования для туристов

С середины ноября Кубу можно будет посетить без прохождения теста на коронавирус. В настоящее время практически 90% населения прошло вакцинацию, поэтому местные власти решили смягчить антиковидные ограничения для туристов и путешественников.
С середины ноября Кубу можно будет посетить без прохождения теста на коронавирус. В настоящее время практически 90% населения прошло вакцинацию, поэтому местные власти решили смягчить антиковидные ограничения для туристов и путешественников.
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