Обвиняемый в мошенничестве экс-мэр Нового Уренгоя захотел пойти на СВО

Накануне Басманный райсуд подлил арест Воронову до 1 декабря<strong>Экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов, которого обвиняют в получении крупной взятки, на суде заявил, что хочет отправиться в зону военной операции, <a href="https://ria.
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