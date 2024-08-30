Обвиняемый в мошенничестве экс-мэр Нового Уренгоя захотел пойти на СВО

Накануне Басманный райсуд подлил арест Воронову до 1 декабря<strong>Экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов, которого обвиняют в получении крупной взятки, на суде заявил, что хочет отправиться в зону военной операции, <a href="https://ria.