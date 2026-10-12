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ИА Реалист

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ЦБ перечислил три сценария выгоды от цифрового рубля

ЦБ перечислил три сценария выгоды от цифрового рубля

МОСКВА (ИА Реалист). Заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова назвала три сценария, в которых использование цифрового рубля даёт прямую экономическую выгоду.

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