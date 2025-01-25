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Президент Молдавии отправилась в Киев с рабочим визитом

Президент Молдавии отправилась в Киев с рабочим визитом

Президент Молдавии Майя Санду отправилась в субботу, 25 января, в Киев с рабочим визитом, заявила она в видеообращении на своей странице в Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

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