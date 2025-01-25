Президент Молдавии отправилась в Киев с рабочим визитом

Президент Молдавии Майя Санду отправилась в субботу, 25 января, в Киев с рабочим визитом, заявила она в видеообращении на своей странице в Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии