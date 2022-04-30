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Мария Шукшина поддержала Александра Новикова и резко раскритиковала Владимира Соловьёва

Мария Шукшина поддержала Александра Новикова и резко раскритиковала Владимира Соловьёва

Мария Шукшина поддержала Александра Новикова, который не согласился с громкими словами Владимира Соловьёва о том, что Екатеринбург является центром мерзотной либероты.

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