Полицейские в Московской области задержали мужчину, который надругался над государственной символикой Российской Федерации

Полицейские в Московской области задержали мужчину, который надругался над государственной символикой Российской Федерации

В Дмитрове 37-летний местный житель провел публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации, а также снял с флагштока, расположенного на ул.

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