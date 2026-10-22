Специалисты портала XDA проанализировали производительность игровых компьютеров с 16 и 32 гигабайтами оперативной памяти и пришли к выводу, что 16 ГБ постепенно перестают быть оптимальным объёмом для современных игр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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