Леброн Джеймс Луке Дончичу: «Вот что мы будем делать!»

Словенский разыгрывающий присутствовал на победном матче «Лейкерс» с «Клипперс». После розыгрыша комбинации Леброн Джеймс набрал 2 очка в проходе и обратился к улыбающемуся Дончичу со словами: «Вот что мы будем делать!».